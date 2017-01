Strijd tweede periode libre bij DVO beslist

Bij de biljartvereniging DVO is bij de maandag-, donderdag- en vrijdagavond poule de 2e periode afgerond. Bij de maandagavond poule ging Harry Schrama met de eer strijken, de donderdagavond titel is voor Marielle Aubertijn en op de vrijdagavond eindigde Robert Bakker als nummer 1. In het resterende biljartseizoen wordt de 3e periode gespeeld. De periode kampioenen strijden uiteindelijk om het algeheel libre-kampioenschap van DVO.

In de maandagavond competitie stond Harry Schrama gedurende de hele 2e periode in de top drie. Waar de andere kanshebbers (Riegman, Krüger) steekjes lieten vallen bleef Schrama met degelijk spel overeind en eindigde uiteindelijk overtuigend als nummer 1.

In de donderdag poule ging het de laatste weken tussen Marielle Aubertijn, Theo Kemper en Ruud Beers. Kemper maakt duidelijk stappen en verbetert zijn spel. Maar Aubertijn speelde de laatste weken sterk en pakte daarmee het kampioenschap van de 2e periode.

Ook in de vrijdagavond poule bleef het tot de laatste avond spannend. De strijd ging deze periode vooral tussen Robert Bakker, Robbin Nieuwenhuis en Rinus Wesselman. Bakker speelde vooral in december en januari sterk en won in deze maanden 14 van 18 partijen, waarmee hij zijn carambole percentage voldoende opschroefde om als periode kampioen te eindigen.

Waar op de andere speelavonden veel routiniers zitten, zijn er op de vrijdagavond veel spelers die net begonnen zijn, dan wel het mooie biljartspel weer hebben opgepakt. Men leert van elkaar, de onderlinge stimulans is groot. Bijna alle spelers maken flink progressie en hebben hun moyenne met tientallen procenten verbeterd.

Behalve libre wordt er bij DVO ook driebanden en bandstoten gespeeld.Bij het driebanden heeft Marc Prins de koppositie weer ingenomen, op de voet gevolgd door Jan Witte en Eduard Keijzer. Prins is aan een heel goed seizoen bezig. Met een driebanden moyenne van ruim 0,80 is er op Texel niemand die bij hem in de buurt komt.

Bij het bandstoten doen twee spelers die ook bij het libre hoog genoteerd staan goed mee: Roel Riegman en Robbin Nieuwenhuis. Good old Ries Balk heeft weliswaar het hoogste moyenne maar zal nog flink aan de bak moeten om deze spelers van de 1e plaats te verdringen.

Voor libre, bandstoten en driebanden is er nog ruimte voor enkele nieuwe leden. Er zijn binnen DVO altijd ervaren spelers die bereid zijn om enthousiaste beginners op weg te helpen in het biljartspel. Het verloop van de competities is te volgen op www.biljartenoptexel.nl