Winterwandeltochten 2016/2017

Ook deze winter organiseert Het Gouden Boltje 4 Winterwandeltochten komen, waarbij een ieder een fraaie button als herinnering ontvangt, tegen de prijs voor een wandeling zonder herinnering:

Leden betalen € 2,-- en niet-leden betalen € 3,-- per Winterwandeling.

De wandelingen voeren door de Dennenbossen, soms deels door duinen en deels over het strand.

De derde Winterwandeltocht is op zondag 22 januari 2017.

Bospaviljoen Turfveld aan de Nattevlakweg is het start- en finishlokaal.

Gestart kan worden tussen 13.00 en 14.00 uur. Gewandeld kan worden op de afstanden van 5 en 10 kilometer.

Voor degenen die gebruik willen maken van het openbaar vervoer is het raadzaam tijdig te bellen met de centrale; nummer 0222.784.000 en vragen of vervoer naar het Bospaviljoen mogelijk is.

Informatie over de wandeltocht kunt u ook nog inwinnen bij de wandelsportvereniging Het Gouden Boltje telefoonnummer 313.740, of vinden op de website www.hetgoudenboltje.com

De volgende tocht is de vierde Winterwandeltocht op 5 februari 2017