Oud-profrenner inspireert leden Wielersport Texel

"In deze jeugd zie ik mezelf terug." Een compliment van oud-profrenner Kenny van Hummel, donderdagavond gastspreker bij Wielersport Texel.

Van Hummel sprak op de nieuwjaarsreceptie van Wielersport Texel in dorpshuis De Bijenkorf over het wel en wee van zijn leven als topsporter. "Kamikaze Kenny", die in zijn loopbaan circa 25 zeges boekte, vertelde hoe hij het vooral van zijn sprint moest hebben en niet van zijn klimvermogen. Hoe hij als jochie al profrenner wilde worden en daar zijn leven op inrichtte. Hij sprak bemoedigende woorden voor de Texelse wielerjeugd, die hij ooit nog eens in de Tour hoopt terug te zien.

Diezelfde avond presenteerden jeugdleden en sponsors in De Bijenkorf de nieuwe clubkleding. Aansluitend konden leden de bestelde tenues zelf passen.





Jeugdleden en sponsors presenteren de nieuwe clubkleding van Wielersport Texel.