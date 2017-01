Super Sunday op zoek naar vrijwilligers

Hij leek te verdwijnen van de evenementenkalender, maar dankzij Morten Eschweiler en John Betsema wordt op 12 februari toch de elfde editie van de Super Sunday gehouden. Ondanks dat de mountainbikeveldslag al steeds meer vorm begint te krijgen, is de organisatie nog op zoek naar vrijwilligers.

In het evenement zien we veel vertrouwde elementen terug. Weilanden, duingebieden en natuurlijk bijzondere locaties. "Als je kijkt naar het verleden, hoor je de deelnemers nog steeds over bijvoorbeeld de rit door Het Cafeetje. Ik herinner mij nog dat ik als deelnemer door de Albert Heijn mocht fietsen. Dat soort grappen komen ruimschoots terug in de nieuwste editie. Een ander vertrouwd beeld gaan we terugzien in het tweede blok. Dan mogen de leden van Wielersport Texel onder de veertien jaar onder begeleiding weer gratis meefietsen. John en ik zijn erop gebrand om er een prachtige Super Sunday-waardige editie van te maken", vertelde Morten Eschweiler vrijdag in deze krant.

Tot nu toe zijn er 400 inschrijvingen op een totaal van 500. De deelnemers starten om 8:00 uur bij StayOkay in Den Burg, de organisatie rekent er op dat iedereen daar om 17:00 uur weer binnen is. De sluitingstijden van de blokken worden afhankelijk van de (weers)omstandigheden vastgesteld. De organisatie is nog op zoek naar vrijwilligers. Geïnteresseerden kunnen zich melden via morten@teambuildingtexel.nl