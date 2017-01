Inschrijven halve marathon De Waal

De 36ste halve marathon van De Waal wordt gehouden op zaterdag 11 maart. Inschrijven kan via de link op www.halvemarathondewaaltexel.nl.

Daarop staat ook veel informatie, zoals route, aanvangstijden, foto's, sponsors, vorige uitslagen, records etc. De afstanden die gelopen kunnen worden, zijn 5,0 km voor recreanten en voor de wat meer ervaren lopers 10,6 en 21,1 km. Voor de jeugd is er weer een Kidsrun. Dit gebeurt in samenwerking met Sportservice Texel. Deze loop is tevens een mooie voorbereiding op de Zestig van Texel op 17 april aanstaande. Net als de voorgaande jaren zal er weer een loterij worden gehouden. Telefonische informatie is te krijgen via 313843 (Piet Bakelaar).