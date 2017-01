Wielercomité Texel stopt met NK Tijdrijden

Het NK tijdrijden voor vrije renners van september 2016 is de laatste wedstrijd geweest die door het Wielercomité Texel is georganiseerd. Het comité heeft besloten zichzelf op te heffen.

Een reden hiervoor is dat het parcours door werkzaamheden aan de Waddendijk de komende twee jaar niet kan worden gebruikt. Ook het gebrek aan verjonging van de organisatie heeft aan dit besluit bijgedragen. Het is nog niet te zeggen of een andere organisatie dit evenement een vervolg zal geven.

Wielercomité Texel werd rond 1980 door een groepje wielerenthousiasten opgericht om recreatieve wedstrijden te organiseren. In die jaren had ieder Texels dorp een wielerronde en werd jaarlijks in het eerste weekend van september bij Oudeschild een tijdrit over een langere afstand gehouden.