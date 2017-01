ZDH 1 verslaat "oudjes" tijdens nieuwjaarswedstrijd

Volgens een oude traditie bij Zwaluwen Den Hoorn voetbalde het eerste op nieuwjaarsdag tegen oud-ZDH.

Dat het slechte weer geen invloed had op de spelers van beide teams was te zien in de gelijk opgaande wedstrijd tussen ZDH 1 en Oud ZDH. "Alsof de zon scheen op het sportpark in Den Hoorn", meldt onze correspondent. Er werd strijdvaardig en sportief gespeeld. Dat de meeste supporters in de kantine bleven kwam wellicht door de appelflappen en oliebollen. 2-0 voor ZDH 1 was een terechte uitslag.