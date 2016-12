Ronald Timmer wint kersttoernooi

Ronald Timmer is winnaar geworden van het traditionele kerstdarttoernooi van de TDO dat zaterdag gehouden werd in Question Plaza in Den Burg.

Halverwege de week werd, wegens een tekort aan deelnemers, nog geopperd om het toernooi te cancelen, echter op het laatste moment waren er toch nog 19 inschrijvingen en kon het toernooi gewoon doorgaan. Zeventien heren en twee dames speelden in vier poules hun "Best of 3 en Best of 5" wedstrijden. De nummers 1 en 2 van de poules gingen door naar de winnaarsronde en de overige deelnemers kregen nog een kans op een prijs in de herkansingsronde.

In de herkansingsronde kwamen Dion Hilverda, Robert van de Werken, Yvette Flier en Roy Prins tot de halve finales. In de eerste halve finale wist Yvette Flier met goede scores en vlotte finishes Roy Prins te verslaan en mocht vervolgens de finale spelen tegen Robert van de Werken die in de andere halve finale net even eerder de dubbels wist te raken als Dion Hilverda. In de "Best of 7" finale was het Robert van de Werken die de winst pakte met een 4-1 eindstand en de gouden medaille mee naar huis kreeg. Roy Prins wist na een "Best of 3" troostfinale toch nog een derde plaats te behalen.

In de winnaarsronde speelde gingen de halve finales tussen Jim Kossen en Ronald (Tonnetje) Timmer en tussen Erwin Koning en Wouter Beens. Na hoge scores en snelle finishes behaalden Ronald Timmer en Wouter Beens uiteindelijk de finale. Erwin Koning en Jim Kossen gingen de strijd aan om de 3de en 4de plaats, waarbij Erwin Koning niet opgewassen bleek tegen het spel van Jim Kossen.

In de spannende finale kwamen Ronald Timmer en Wouter Beens tot een 4-4 stand waarbij beide heren op een dubbel stonden. Na het missen van de dubbel door Wouter Beens was het Ronald (Tonnetje) Timmer die, na het toernooi in De Zwaan, ook dit toernooi de eerste plaats wist te behalen.

Het volgende toernooi is het Nieuwjaarstoernooi dat op 8 januari 2017 vanaf 13:00 uur gehouden wordt in eetcafé Sjans in De Koog. Opgeven via texeldarts@gmail.com