Dressuur ponyruiters succesvol aan vaste wal

De Texelse dressuuramazones hebben een succesvol weekend achter de rug. Zowel Noor Witte als Imme Schraag vielen in de prijzen.

Zaterdag startte Noor Witte met Raphael en Mery Lou Moormann met Shayen in Lisse voor de selectiewedstrijd voor de Regiokampioenschappen van Noord Holland. Noor Witte behaalde een derde plaats met 198 pnt in de L2-klasse. Hiermee promoveert ze naar de hogere M1-klasse.

Mery Lou behaalde een vijfde plaats met 199.5 pnt in de L1. Hiermee promoveert ze naar de klasse L2. Beide combinaties rijden de volgende selectie in januari in Wormerveer en hopen zich te plaatsen voor de Regionale kampioenschappen.



Imme Schraag reed afgelopen weekend de laatste selectiewedstrijd van de Felix accountantscup in Emmeloord . Zij behaalde een tweede plaats met 211 punten in de klasse M2 cde. In de twee voorgaande selectie wedstrijden in Genemuiden en Staphorst behaalde ze tweemaal de derde plaats op het podium. Met deze winstpunten promoveert zij naar de Z1.