'Haagse' Richard prolongeert titel

"Haagse" Richard Hardorff is voor de tweede keer op rij winnaar geworden van De Koog open, het biljarttoernooi dat van dinsdag tot en met donderdag gehouden werd in cafés De Jutter en De Kuip in De Koog.

24 deelnemers streden in vier poules om de felbegeerde bokaal . Iedere speler speelt met zijn eigen gemiddelde, zodat het ook voor de 'mindere goden' aantrekkelijk is om mee te doen. Bovendien geeft het de toppers een uitdaging. De avonden werden druk bezocht en de sfeer was in beide zaken zeer goed . Uiteindelijk bleven er vier man over . Van De Kuip Ton Methorst en Eelco Buys en van De Jutter Tjeerd Henstra en de winnaar van vorig jaar " Haagse" Richard Hardorff .

Hardorff had in de halve finale geen problemen met Methorst, maar Henstra had het moeilijk tegen een zeer goed spelende Buys . Toch wist Henstra de partij te winnen en zodoende werd het dus een Jutterfinale tussen Henstra en Hardorff . Juttereigenaar Henstra won de eerste partij vrij duidelijk waarna de kampioen van vorig jaar orde op zaken stelde en toch nog met 2 - 1 won . Voor het eerst wint iemand deze b

okaal tweemaal op rij.