60 van Texel met nieuwe sponsor

De veertiende editie van de Zestig van Texel die op maandag 17 april (tweede paasdag) gelopen wordt, krijgt vorm. Met Bouwcenter Rab als nieuwe hoofdsponsor is de toekomst voor de komende twee edities gewaarborgd.

Aan het evenement doen ongeveer dertienhonderd hardlopers mee. Op dit moment zijn er 602 ultralopers ingeschreven en 150 estafetteteams (Teams bestaande uit vier personen die ieder vijftien kilometer lopen). Op dit moment zijn er 32 deelnemers ingeschreven voor de eliteafstand van 120 kilometer. Niet iedereen mag deelnemen aan deze heroïsche veldslag. Om in aanmerking te komen moet een bepaalde basissnelheid aangetoond worden. Voor toelating tot De 120 van Texel 2017 dient men in de afgelopen 6 jaar (2011-2016) aan één van de volgende criteria voldaan te hebben: a) een officiële 100 km-wedstrijd binnen de 9:30 uur; b) een officiële 12-uurswedstrijd met 120 km of meer; c) een officiële 24-uurswedstrijd met 200 km of meer; d) een finish op de Spartathlon; e) een finish binnen de tijdslimiet op De 120 van Texel van 2011, 2013 of 2015 of f) een finish binnen de tijdslimiet op de hele Jan Knippenberg Memorial van 2012, 2014 of 2016. Een pittige opgave dus.

Jan Jacob Rab zelf is al druk aan het trainen voor de estafetteafstand. Fan van het strand blijkt hij op dit gebied nog niet erg, fan van het hardlopen wel. Van Texel zijn er op dit moment vier inschrijvingen voor de ultraloop: ervaren deelnemers Remko Nagtegaal (voor de zesde keer), Jan van der Star (zevende keer), André Schoo (twee keer eerder, waaronder de 120 van Texel) en ultradebutante Christine Veeger (hoewel op dit moment onzeker). De organisatie is druk bezig met het zoeken naar aansprekende deelnemers voor de langste afstand, waarbij men in gesprek is met de Amerikaan Geoffrey Burns, die bij het WK 100 km in Zuid-Spanje opviel door zijn vijfde plaats en zijn charismatisch optreden. Er is nog geen toezegging binnen. Bij de inschrijvingen voor de 120 kilometer vinden we de huidige houdster van het Nederlands record 100 km: Leonie Ton (Wissenkerke), die op 10 september j.l. in Winschoten een tijd van 8.20.46 liep. (NB Inmiddels heeft ze die tijd onlangs bij het WK 100 km in Zuid-Spanje al weer verbeterd tot 8.13.34 maar was er een andere Nederlandse, Kim Mulder, die met 8.11.29 nog een paar minuten sneller was). Andere sterke loopsters op de 120 van Texel zijn de winnares van de 2013 editie, Wilma Dierx (Amsterdam) en de in Nederland nog niet erg bekende Maartje Bastings, die lang in de USA heeft gewerkt en gelopen (o.a. 100 mijls wedstrijden). Deze jonge loopster (33 jaar) woont sinds kort in Zwitserland waar ze zich toe gaat leggen op het ultraberglopen.

Op dat vlak is het interessant om te vertellen dat de organisatie een wildcard voor de 120 km aangeboden heeft aan Bjorn Verduijn. Deze bergloper uit Glasgow, maar geboren en getogen op Texel, heeft onlangs de Skyrunning competitie van Groot-Brittannië gewonnen en is daarmee letterlijk in de voetsporen van Jan Knippenberg getreden. Bjorn houdt nog een slag om de arm of hij met Pasen op Texel is want hij gaat mogelijk rond die tijd op expeditie naar Nieuw-Zeeland.

De winnaar van de 120 van 2015, de Schot Paul Giblin, komt misschien opnieuw naar Texel, maar dient dat nog af te stemmen met een nieuwe persoonlijke sponsor. De beste Nederlander in de 120 van 2015, de op een derde plaats geëindigde Christaan van Meurs (Nijverdal), heeft al wel weer ingeschreven. Ook François Flisijn (Den Helder) heeft zich weer aangemeld voor de 120, na zijn geslaagde optredens bij de 120 van Texel van 2015 en de Jan Knippenberg Memorial van 2016.

Monitoren

Dankzij een GPS-systeem zijn de deelnemers dit jaar beter te monitoren. Zeker bij de lopers van de langste afstand is dit handig. Zij beginnen in het donker en kunnen zo direct gebeld worden, wanneer zij verkeerd lopen. Een andere verandering is het begin van de zestig kilometer. Die begint vlakbij de boot, zodat de deelnemers via de slagbomen de juiste route kunnen vinden. Zij hoeven hierdoor niet meer over te steken bij de stoplichten. Dit zorgt voor minder belasting bij de 170 vrijwilligers. "Lastige punten waar we mee te maken hebben zijn de zandsuppletie bij paal 9 en de dijkverzwaring aan de Waddenkant. Maar we hebben goed contact met de verschillende partijen, die toegezegd hebben om waar het kan mee te werken", legt Martien Baars van de Zestig van Texel uit.