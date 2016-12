Twee winnaars in tiende speelronde klaverjassen

In de tiende ronde van de competitie klaverjassen waren er twee rondewinnaars. Frans Bos/George Eelman en Bart Weijdt/Willem Koomen haalden dezelfde score. Ook verder waren de verschillen klein, dus al te grote verschuivingen waren er niet in het klassement. Fenny Caspers en Peter van Heerwaarden blijven ruim aan de leiding.

Het komt niet vaak voor dat er twee koppels met dezelfde score bovenaan eindigen. In zo'n geval is het gebruikelijk dat degene met de meeste marsen de rondewinnaar wordt. Frans Bos en George Eelman speelden drie marsen meer. Zij haalden 6742 punten, vooral dankzij een sterke slotpartij van 1988 punten. Zij maakten in dit spelletje meer dan 500 punten goed op co-winnaars Bart Weijdt en Willem Koomen. Eelman en Bos handhaven zich in de top van het klassement, zij stijgen van vijf naar vier. Bart Weijdt en Willem Koomen scoorden vooral hoog in het tweede spel. Daarin werd een score neergezet van 2039 punten. In het laatste spel wilden het allemaal niet meer vlotten. Ook zij haalden 6742 punten en stijgen daarmee van drie naar twee in het klassement.

Theo Stoelinga en Jos Veeger haalden de tweede plaats met 6668 punten. Na een meer dan uitstekende start van 2308 punten wilde het in het tweede spel ineens niet meer. Er volgde een droeve partij van 981 punten tegen de gebroeders Witte. In het derde en vierde spel herpakten Stoelinga en Veeger zich met scores van 1670 en 1711 punten. Het leverde wel een mooi sprongetje op in het klassement. Stoelinga en Veeger stijgen van vijftien naar dertien. Hans Westdorp en Meijert Laan haalden de derde plaats met 6647 punten. Ook zij pakken twee plaatsen winst in het klassement en stijgen van dertien naar elf. Fenny Caspers en Peter van Heerwaarden deden weer goede zaken door vierde te worden. Zij haalden 6612 punten en houden daarmee de concurrentie op achterstand. Gerda en Freek Veeger tekenden voor de vijfde plaats met 6595 punten. Zij stijgen van acht naar zeven in het klassement. Het gemiddelde was met 6247 punten aan de hoge kant. Er werden 32 marsen gespeeld.

In het algemeen klassement houden Caspers en Van Heerwaarden de leiding. Weijdt en Koomen bezetten de tweede plaats op 1476 punten, weer op korte afstand gevolgd door de gelijkmatig presterende Lieuwe van der Veen en Ko Koomen, die op 1560 punten achterstand derde staan.