"Ladies night" bij 3e ronde klaverjaskampioenschap

De dames zetten de toon in de derde ronde van het Texels kampioenschap klaverjassen. Alle hoge noteringen werden gehaald door kaartende dames. Alleen in het algemeen klassement houden de heren (Weijdt en Moree) nog stand.

De eerste plaats was in deze ronde voor de meervoudige kampioenen Fenny Caspers en Gerda Veeger. Na een solide start met drie spellen van rond de 1800 punten haalden Caspers en Veeger in de laatste ronde eens flink uit met 2286 punten. De dames kwamen daarmee tot 7508 punten en staan nu op de tweede plaats met nog ruimte mogelijkheden om kampioen te worden. Hetty Westerink haalde met gelegenheidsmaat Gatske Ykema de tweede plaats. Normaal speelt Westerink met Rosa Harbers. Dat ze enige jaren niet hebben meegedaan was aan het spel niet te zien. Na een start van 2184 punten namen de dames wat gas terug. Zij kwamen tot 7427 punten en bezetten nu de derde plaats in het klassement. Miriam Boogaard en Anita Kalf werden derde. Zij wonnen met gelijkmatige scores tussen de 1670 en de 1960 punten alle vier de partijen. Dat leverde een score op van 7347 punten en een vierde plaats in het klassement. De vierde plaats was voor het gemengde koppel Tiny Zwaneveld en Theo Witte.

De regerend kampioenen hadden een geweldige dip in de tweede speelronde van het kampioenschap maar wisten een groot deel van de opgelopen schade te repareren. Ook zij wonnen alle vier de spellen met scores rond de 1800 en haalden 7062 punten. Zwaneveld en Witte stijgen van veertien naar negen in het klassement en zullen nog stevig aan de bak moeten om het kampioenschap te prolongeren. De vijfde plaats was voor Jaap en Piet van der Slikke, die zich eveneens herstelden van een "dubbele" poedel" in de eerste twee speelronden. Zij haalden deze ronde de vijfde plaats met 6889 punten en wisten daarmee meteen de rode lantaarn aan de concurrentie over te doen,. Het gemiddelde was met 6305 punten aan de hoge kant. Er werden 43 marsen gespeeld.

In het algemeen klassement houden Weijdt en Moree vrij ruim te leiding, al werd de voorsprong wel kleiner. Fenny Caspers en Gerda Veeger bezetten met 1267 punten achterstand de tweede plaats, gevolgd door Rosa Harbers en Hetty Westerink, die 1417 punten moeten goedmaken. Miriam Boogaard en Anita Kalf staan vierde op 1812 punten, terwijl Hans Westdorp en Roel de Zwart op 2120 punten achterstand de vijfde plaats bezetten. Met nog twee ronden te spelen zijn deze verschillen nog gemakkelijk goed te maken..