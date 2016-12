Kunstgrasveld Texel'94 weer open

Het kunstgrasveld bij Texel'94 in Den Burg wordt weer volledig opengesteld voor gebruik.

Dat hebben de gemeente en Texel'94 besloten nu uit onderzoek van het RIVM blijkt dat sporten op kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubbergranulaat verantwoord is.

In rubbergranulaat zitten veel verschillende stoffen, maar deze komen volgens het RIVM slechts in zeer lage hoeveelheden uit de korrels vrij. De stoffen zijn min of meer in het granulaat 'opgesloten'.

Hierdoor is volgens het RIVM het schadelijke effect op de volksgezondheid verwaarloosbaar.

Het kunstgrasveld werd een paar weken geleden uit voorzorg in eerste instantie helemaal gesloten en later alleen voor jongeren onder de achttien jaar. Op de site van de gemeente staat een lijst met vragen en antwoorden over rubbergranulaat.