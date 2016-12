TGT Instappers proeven aan wedstrijd in Den Helder

Afgelopen zaterdag hebben de instappers van TurnGroepTexel Imme Krijnen en Marit Poszig uit Oudeschild mogen deelnemen aan hun eerste recreatieve wedstrijd in Den Helder.

Beide turnsters begonnen met een gezonde spanning op hun lastigste onderdeel, de brug. Het was even wennen maar na dit onderdeel was de grootste spanning verdwenen en kon er lekker geturnd worden. Op de balk maakten beide turnsters zonder te vallen de oefening af. Op de vloer lieten zij een goede oefening zien. Hun laatste oefening, de sprong, hebben zij beide ook goed volbracht. Aan het einde van de wedstrijd kregen Krijnen en Poszig te horen dat zij gedeeld 6e zijn geworden. Met een diploma op zak keerde beide turnsters weer terug naar Texel.