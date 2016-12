Veel Texelaars bij Rabotop N-H

In Enkhuizen vond gisteren de laatste RabotopNH plaats. Deze competitie bestaat uit een reeks van zeven mountainbikewedstrijden in de kop van Noord-Holland.

De aftrap in september was bij HRTC DOK in Den Helder. Altijd garant voor een mooi, gevarieerd en technisch parcours. Echter met weinig deelnemers van Texel, omdat deze samen viel met de Wielerronde van De Cocksdorp. Bij nieuwkomer Heerhugowaard een paar weken later stond een flinke delegatie fanatieke mountainbikers van Wielersport Texel aan de start. Helaas bij het inrijden al een beetje sombere gezichten. Saai, vlak, heel veel gras en weinig variatie. Hier kwam het dus vooral op conditie aan en evengoed opletten voor uitglijders. Hierna volgde Hoorn waar iedereen enthousiast op af ging. Veel bochtenwerk, technische stukken en langs het IJsselmeer ook nog een mooi stukje strand. Kortom van alles wat en daar worden mountainbikers vrolijk van. Tja en toen was Spaarnwoude aan de beurt. Een parcours waar veel kleigrond aanwezig is. Bij mooi weer niks aan het handje, maar in de week voorafgaand had het al flink geregend en op de dag zelf zeker niet minder.

Gevolg een zware race met enorm veel prut, glij/valpartijen en opvallend veel materiaalpech. De bikkels die toch finishten waren bijna onherkenbaar van de prut. Petten had dit jaar een andere variant bedacht. De jeugd mocht een wedstrijd rijden op Camping De Watersnip. Helaas kwam de regen op het moment van de start met bakken uit de lucht, maar opgeven was er voor niemand bij.

De strandrace van die dag werd afgelast. Op het voorgenomen starttijdstip waaide het windkracht 9 en stond het water tot aan de duinen. De organisatie van de wedstrijd in Schoorl ondervond een paar weken hierna weer veel hinder van recent gewijzigde inzichten bij Staatsbosbeheer Schoorlse Duinen. Daardoor was het niet mogelijk een mooi en veilig parcours te organiseren aldaar. Gelukkig werd er een goed alternatief gevonden in het Dijkgatbos bij Wieringerwerf. Op een nagenoeg droog parcours met heel veel bochtenwerk werd er hard gereden.



Als gezegd Enkhuizen als afsluiter waar dubbele punten te verdienen waren en wat ervoor zorgde dat de competitie tot het einde aan toe spannend bleef. Het klassement werd overigens opgemaakt over 6 wedstrijden, dus kon je er 1 missen. Voor Enkhuizerbegrippen dit keer een redelijk droog parcours. Technisch, klimmetjes en her en der toch nog zwaar van plekken met prut.

Debutanten in de Topklasse senioren waren dit jaar Dave Huijsman en Sjors Jimmink. Vooral Huijsman deed hele goede zaken en liet zien dat hij in deze klasse thuis hoorde. Door de eerste gemiste wedstrijd en dus nog geen klassement had gemaakt moest hij achterin het veld starten. Huijsman wist steeds een beetje meer op te klimmen door veel inhaalmanoeuvres en te eindigen in de kop van de wedstrijden. Als 8e in het klassement startte hij hoopvol in Enkhuizen. Materiaalpech gooide roet in het eten en Huijsman moest de wedstrijd staken. Hij eindigde daardoor als 14e in het eindklassement. Jimmink mistte de laatste wedstrijd en bezette verdienstelijk de 18e plek.

In de klasse 13/14 jaar jongens en meiden door elkaar reden 5 leden van Wielersport Texel mee. Lola Bakker kwam hierbij als sterkste naar voren. Ook zij moest achterin starten door de eerste gemiste wedstrijd, maar wist zich gaande weg de competitie omhoog te werken in de top tien. Bakker mocht wel alle wedstrijden het podium betreden als eerste meisje. Achter de jongens die nagenoeg allemaal een kop groter waren werd ze uiteindelijk 8e in het eindklassement overall en 1e meisje.

Tevens deden mee Dennis Bakker hij werd 11e, Pelle van Onzen die vooral technisch flink vooruit is gegaan en op een knappe 12e plek eindigde, Marit Bakker eindigde als 13e en jongste van dit stel en waar we zeker nog meer van gaan horen Jur van der Star op een 15e plek.

Diederik Jimmink kwam uit in de klasse 11/12 jaar en mocht in Petten de derde plek op het podium innemen. In Enkhuizen deed hij dit nog eens over door in de eindsprint zijn tegenstander nipt te verslaan. Met nog een aantal keren er net naast op een vierde plek werd hij 4e in het eindklassement. Een zeer knappe prestatie.

Rick Bakker en Jesper de Graaf traden aan bij de Junioren. Bakker eindigde diverse keren in de middenmoot wat goed was voor een 11e plek in het eindklassement. De Graaf had met 2 wedstrijden niet echt een klassement opgemaakt. Voor het eerst uitkomend in deze klasse wel weer een ervaring rijker.

Alle uitslagen zijn te vinden op http://www.rabotopnh.nl/uitslagen