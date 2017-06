"Er moet een coffeeshop op Texel komen", "Duits verplicht op de OSG" en "Elke bar moet iedereen van 16 jaar en ouder toelaten".

Dat zijn de drie stellingen die komende dinsdagavond 13 juni aan de orde komen bij het Jongeren Lagerhuis Debat tijdens de open politieke avond in het gemeentehuis in Den Burg. Jongeren van de OSG gaan, onder leiding van burgemeester Michiel Uitdehaag, over de stellingen met elkaar in debat.

Het Jongeren Lagerhuis Debat is dinsdagavond van 21:00 tot 21:30 uur. De politieke avond begint om 20:00 uur met verhalen van de raadsleden waarom zij de politiek in zijn gegaan. De burgemeester vertelt in het algemeen wat over de lokale politiek en de gemeenteraadsverkiezingen die op 21 maart 2018 worden gehouden. Om 21:30 uur begint er in het gemeentehuis een politieke markt waar iedereen met de raadsleden in gesprek kan gaan.