Regio akkoord met extra huizen Texel

Den Helder, Schagen en Hollands Kroon hebben ingestemd met het plan van Texel om 100 extra woningen te bouwen.

Het gaat om de extra sociale huurwoningen die aan de oostzijde van Den Burg moeten komen.

De woningen waren nog niet uitgewerkt in de regionale afspraken over nieuwbouw. Met de regionale instemming van de drie andere gemeenten in de Kop van Noord-Holland kan Texel verder met de ontwikkeling van de nieuwbouw.

De gemeente zegt de 100 extra woningen snel te willen bouwen om iets te doen aan de oplopende wachttijden voor sociale huurwoningen. "Daarom is de gemeente intensief in overleg gegaan met zowel de provincie als met de regiogemeenten Den Helder, Schagen en Hollands Kroon."

De volgende stap is volgens de gemeente dat het vastgestelde uitwerkingsplan opnieuw ter inzage wordt gelegd voor de beroepsfase. In totaal zijn 17 zienswijzen ingediend op het ontwerpplan. "Veel daarvan gaan over de toekomstige verkeerssituatie, met name in het bestaande deel van de Volmolen."

Het college heeft in de Nota van Zienswijzen aangegeven dat er bij de inrichting van de nieuwe woonwijk rekening gehouden wordt met deze zorgen vanuit de buurt. "De indieners van een zienswijze krijgen op korte termijn een antwoord."