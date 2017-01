Aanvullend onderzoek naar coupure

In Oudeschild ben je nu op de trap aangewezen om vanaf de haven in het dorp te komen.

Er is een kans dat Oudeschild mogelijk toch nog een coupure in de dijk krijgt. Het college laat aanvullend onderzoek doen naar een variant dat de coupure in het stormseizoen standaard gesloten is en in de zomer gebruikt wordt.

Vorig jaar zag het er naar uit dat een doorgang in de dijk van de baan was, nadat Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier had gesteld dat de coupure een drempelhoogte van 5,10 meter zou moeten krijgen. Dat is één meter onder de kruin van de dijk.

Vanuit het dorp werd toen de variant "gesloten tijdens het stormseizoen en open in de zomer" voorgesteld. Kort onderzoek van onderzoeksbureau Arcadis en het hoogheemraadschap heeft uitgewezen dat de drempelhoogte dan flink lager dan 5,10 meter zou kunnen worden.

Het aanvullend onderzoek moet volgens een brief van de burgemeester aan de raad nadere gegevens opleveren. Bekeken wordt ook of er"hoogte te winnen" als de gemeente kan verzekeren dat er altijd iemand beschikbaar is om de coupure dicht te doen en om de boel regelmatig te testen, zodat de kans op technische storingen kleiner wordt.

"Op deze manier is het wellicht mogelijk uit te komen op een drempelhoogte die de bouw van een echte coupure zinvol maakt. Met 'echte coupure' wordt bedoeld een variant zonder trap, die zichtlijnen tussen haven en Heemskerckstraat mogelijk maakt."

Als blijkt dat het kan, wil het college een schets en een financiële berekening laten maken. Op basis daarvan kan het college een afweging maken en met een aangepast advies naar de raad komen. Het college streeft ernaar dat advies dan in april of mei aan de gemeenteraad te presenteren.