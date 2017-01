"Voorkomen schulden bij Texelaars"

De gemeente wil de komende jaren extra aandacht besteden aan het voorkomen van schulden bij Texelaars.

Dat blijkt uit het nieuwe beleidsplan Schuldhulpverlening 2017-2020 dat de politieke partijen op woensdag 1 februari met elkaar bespreken.

Het college, dat het beleidsplan heeft opgesteld, wil extra informatie over het voorkomen van schulden gaan geven op plekken waar veel mensen komen. Gedacht wordt aan huisartsen, scholen, sportverenigingen, welzijnswerk en maatschappelijke organisaties.

Volgens het college hebben het Sociaal Team en Texels Welzijn een belangrijke functie om op tijd te signaleren dat Texelaars in de schulden komen. Scholen en kerken worden die rol eveneens toebedacht.

Schulden betekenen volgens het beleidsplan vaak dat mensen niet meer deelnemen aan de samenleving, waardoor het van kwaad tot erger kan worden. "Door in te zetten op het voorkomen van schulden wordt indirect ook ingezet op het voorkomen dat er belemmeringen voor participatie ontstaan."

In 2014 meldden zich volgens cijfers in het stuk 31 Texelaars met schulden bij het Sociaal Team. I 2015 waren het 28 Texelaars. Het kwam in 2014 tot 17 aanmeldingen voor een schuldhulpverleningstraject bij de Kredietbank en in 2015 waren dat het 11 aanmeldingen. Cijfers van 2016 staan niet in het stuk.

Nazorg van Texelaars die in de schulden hebben gezeten en integrale hulpverlening voor Texelaars die in de schulden zitten, zijn andere belangrijke onderdelen in het nieuwe beleidsplan. Dat is de opvolger van het huidige beleidsplan schuldhulpverlening dat in 2012 werd vastgesteld.