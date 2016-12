400 bedden de prullenbak in na heftige discussie

Het leek besloten in het voordeel van het schrappen van de bedden, toen de discussie omdraaide. Bij de afwezigheid van Peter van Sijp (VVD) stond de teller in de hitte van het debat op zeven tegen zeven toen de stemming moest plaatsvinden. Het liep uit in een hoofdelijke stemming. Zo zeldzaam dat de burgemeester eerst moest vragen hoe dit moest. Het initiatiefvoorstel werd aangenomen met 8-6. Dat betekent dat de 400 bedden geschrapt zijn. Sterker nog: met het initiatiefvoorstel is er een beddenstop aangenomen.

"De criteria waren te dun", "de maximumgrens is bereikt" en "er is een onmogelijke situatie ontstaan" stellen de VVD, PvdA, Texels Belang en Eiland Belang. Zij bleven bij hun standpunt om de bedden te schrappen en hadden hiermee een meerderheid.

Ontevredenheid bij onder meer Sterk Texel en D66. Zij zagen juist de bovengrens verdwijnen, omdat er over ieder nieuw initiatief nu wordt geoordeeld door de raad, zoals in het aangenomen initiatiefvoorstel voorgesteld. Remko van de Belt legde uit dat er een absolute stop werd aangenomen met het voorstel. Met stomheid geslagen was Astrid van de Wetering over een opmerking van Dries Veltkamp om een stop op de bedden te zetten en mensen die toch bedden willen dit via de planningscommissie maar in de raad ter sprake te laten brengen. Nu het besluit is aangenomen, is aan die onzekerheid een einde gekomen. Er is een beddenstop aangenomen.

Ben Zegeren (CDA), Sterk Texel en D66 stelden voor om juist eerst om de tafel te gaan over de criteria. Zij vinden het veel te vroeg om de 400 bedden te schrappen. Texel 2010 vindt dat er geshopt is met de criteria. Er is teveel ruimte gegeven voor grootschalige initiatieven. Daarnaast moet er volgens de partij strenger gekeken worden naar de Bed and Breakfasts op het eiland. Dries Veltkamp zag weinig in het vaststellen van criteria. "Er zijn ook criteria vastgesteld voor dieselauto's en we weten hoeveel verkeerde auto's Volkswagen op de markt heeft gekregen."

De 400 bedden kwamen in het geding na de plannen voor een cultureel centrum aan de Mokweg in Den Hoorn. Het plan riep de nodige commotie op. "Hoe het besluit ook valt, we zijn hier natuurlijk niet over uitgepraat. Na heel veel sessies en gesprekken met alle partijen kwam de nieuwe nota recreatie met de 400 bedden. Als u ze nu schrapt, gaat u voorbij aan het proces van burgerparticipatie", sprak wethouder Hercules in een laatste reddingspoging. Hercules benadrukte dat er gekeken moet worden hoe er om gegaan moet worden met zorgplaatsen. "Dat zijn geen recreatieve slaapplaatsen. Daar zit geen plafond aan. Hoe gaan we daar mee om?" Dit leidde tot irritatie bij VVD-voorman Jur Schuiringa die vond dat Hercules afdwaalde van het onderwerp.

Om het geheel nog wat complexer te maken: de 25 procent-regeling die geldt voor logiesverstrekkers blijft bestaan. Meer in de krant van vrijdag.