Texelaar hoog op kandidatenlijst PvdA

Gijs van Dijk uit Den Burg is de hoogste nieuwkomer op de kandidatenlijst van de PvdA voor de parlementsverkiezingen in maart 2017.

Van Dijk staat vijfde op de lijst achter huidige vice-premier Lodewijk Asscher, Kamervoorzitter Khadija Arib, minister Jeroen Dijsselbloem en staatssecretaris Sharon Dijksma.

Van Dijk is op het moment vice-voorzitter van de FNV, maar hij werd een tijdje geleden benaderd door Asscher met de vraag of hij een overstap naar Den Haag wilde maken.

Van Dijk, afkomstig uit Leiden, vestigde zich in 2015 op Texel. Daarvoor kwam hij al geregeld met vakantie op het eiland.

Hij studeerde sociologie in Amsterdam en was in die tijd vice-voorzitter van de Landelijke Studenten Vakbond. Voordat hij naar de FNV ging, werkte hij bij de Algemene Onderwijsbond.

Van Dijk was lid van GroenLinks, maar maakte een overstap naar de PvdA nadat hij door Asscher was benaderd.

Hij liet weten als Kamerlid onder meer de eilandbelangen te willen verdedigen.