KNRM schiet catamaranzeiler te hulp

De KNRM is gisteren in actie gekomen om ondersteuning te verlenen aan een catamaran met een gebroken mast bij boei zes van de Vogelzwin, de geul ten noordoosten van Texel. Mede dankzij goede samenwerking tussen zeiler, KNRM en catamaranzeilschool De Eilander werd het een vlotte actie. De KNRM schreef er het volgende verslag over.

"Om 14:54 uur Prio 2 alarm voor een catamaran met gebroken voorstag bij de Vogelzwin 6 boei, op twee zeemijl van station De Cocksdorp. Eenmaal ter plaatse had de eigenaar de mast en het zeil al aan dek liggen en stond klaar met de sleepspruit voor de Beursplein 5. Een echte Pro, welke al zelf - met catamaran achter zich aan slepend -van de V 6 naar de V2 was gelopen omdat het daar dieper is. Mooi stukje zeemanschap waardoor wij de mast zo aan dek van de BP5 konden nemen en meteen sleepvast konden maken. Catamaran en eigenaar naar paal 33 gesleept. Om 15:45 konden we alles keurig afleveren op strand bij onze buurman.Vlotte actie en geweldige samenwerking met catamaran zeilschool de Eilander. Nadat we de boot, bootwagen en rupstrekker hadden afgespoten en afgedankt keerden de vrijwilligers terug naar hun werk."