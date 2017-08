Opnieuw auto in de sloot langs Oosterenderweg

Langs de Oosterenderweg is donderdag rond 18.00 uur een auto in de sloot beland.

Het ongeval gebeurde ter hoogte van hoeve Bargerhof. De auto reed richting Oosterend, toen deze door onbekende oorzaak van de weg raakte. Er zat één persoon in de auto, een voorbijganger ontfermde zich na het ongeval over de bestuurder. Toen de ambulance ter plekke was, is de automobilist in de ambulance opgevangen. Maar voor zover bekend was hij met de schrik vrij gekomen. De auto raakte zwaar beschadigd.

Het is voor de tweede keer binnen een week dat een automobilist op de Oosterenderweg de macht over het stuur verliest, met flinke snelheid over het fietspad schiet en in de sloot ernaast beland.