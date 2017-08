Mannen opgepakt voor mishandeling

De politie heeft maandagmiddag twee mannen uit Den Helder (19 en 21 jaar oud) aangehouden voor openlijke geweldpleging.

De twee worden ervan verdacht even voor 16.00 uur aan boord van de Texelstroom een 56-jarige man te hebben mishandeld.

De boot lag op dat moment in de veerhaven op 't Horntje in verband met een storing die zich aan boord had voorgedaan.

De politie kwam ter plaatse en wist met behulp van passagiers de twee verdachten te achterhalen. De mannen uit Den Helder werden aangehouden, overgebracht naar het politiebureau en ingesloten.

De 56-jarige man had letsel aan zijn gezicht. De aanleiding van de mishandeling zou volgens de politie een conflict zijn geweest.