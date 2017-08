Fietser ten val

Een fietser die zaterdagavond rond 19:00 uur op het fietspad bij de Vuurtorenweg ten val kwam, is met hoofdletsel naar het ziekenhuis overgebracht.

De fietser reed op het fietspad in de duinen. Snel na het ongeval waren meerdere ambulances ter plekke. Besloten werd het slachtoffer over te brengen naar de traumahelikopter, die verderop op de Oorsprongweg was geland. Met de heli is de onfortuinlijke fietser naar Amsterdam overgebracht.