Auto bij ongeval over de kop

Bij een ongeval donderdagavond op de Oosterenderweg is een auto met vier inzittenden over de kop geslagen.

De bestuurder raakte rond 22.00 uur ter hoogte van Harkebuurt de macht over het stuur kwijt. De auto raakte eerst in de rechterberm en zwenkte daarna naar links, stuiterde volgens een getuige over de kop en kwam rechtop tegen de tuinwal tot stilstand. Alle inzittenden konden de auto op eigen kracht verlaten en zijn voor controle en/of behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Een inzittende had een snijwond opgelopen.