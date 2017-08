Bureau ontruimd voor verdacht voorwerp

Het politiebureau in Den Burg is donderdagochtend even ontruimd geweest, nadat er een voorwerp was gebracht dat mogelijk een explosief kon zijn.

Het pand aan de Pontweg werd volgens protocol met een lint afgezet en er kwam voor de zekerheid een brandweerwagen bij te staan.

Medewerkers van de EOD (Explosieven Opruimingsdienst Defensie) kwamen erbij om het voorwerp te onderzoeken en te duiden, waarna bleek dat het geen explosief was.

Volgens een woordvoerder van de politie worden er wel vaker gevonden explosieven uit bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog ingeleverd en is de EOD vaker aanwezig om dat dan op te halen. Vaak is het duidelijk waar het om gaat, maar dat was nu niet het geval.

Volgens de politie kunnen mensen die wat vinden (gebeurt meestal op het strand) een verdacht voorwerp het beste gewoon laten liggen waar het ligt en licht markeren. Dan kan de politie ter plekke poolshoogte nemen en bekijken wat er vervolgens het beste met het verdachte voorwerp kan gebeuren.