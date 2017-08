Traumahelikopter in actie voor parachutiste

De traumahelikopter kwam maandag aan het eind van de middag in actie om hulp te verlenen aan een parachutiste.

De vrouw had ter hoogte van de Muyweg een harde landing gemaakt en klaagde over pijn in haar rug. In dergelijke gevallen bellen we uit voorzorg de ambulance, meldt Paracentrum Texel. Doordat twee ambulances op dat moment in actie waren voor een incident in De Cocksdorp, werd de traumaheli ingezet. Uiteindelijk viel het letsel volgens het Paracentrum mee.