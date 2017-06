Tas met gestolen spullen duikt op in sloot

Uit een sloot aan de Elemert tegenover de VVV is vanmorgen een tas gevist met daarin horloges, sieraden en etalagemateriaal.

De zwarte tas die in de sloot dreef, was al enige tijd gesignaleerd door Tom Bakker, die daar regelmatig zijn hond uitlaat. Vanmorgen zag hij hoe de tas door medewerkers van Gemeentewerken die daar met de groenvoorziening bezig waren, uit de sloot werd gevist. Bij opening kwamen er onder meer horloges tevoorschijn. Ze blijken afkomstig van de diefstal half oktober bij juwelier Leijdekkers in de Waalderstraat. De inbrekers waren van donderdag op vrijdag rond 3.00 uur 's nachts zijn zaak binnen gedrongen en hadden in enkele minuten horloges, sieraden, goud en andere waardevolle spullen uit de vitrines geroofd. De schade aan de vitrines viel mee, maar de waarde van de gestolen spullen liep behoorlijk in de papieren. Toen deze redactie hem vanmorgen de foto toonde van de tas, herkende hij de spullen. Waarom de dieven zich er van hebben ontdaan, is onduidelijk. Mogelijk hadden de horloges en ander spullen in de tas geen waarde voor de inbrekers en hebben ze zich er van ontdaan. Maar veel andere spullen van waarde hebben ze gehouden. De politie heeft de zaak in onderzoek.