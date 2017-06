Woning Pijpersdijk gesloten na vondst drugslaboratorium

De woning aan de Pijpersdijk in De Koog waar bij een brand in maart een drugslaboratorium werd aangetroffen is voor de duur van drie maanden gesloten. Burgemeester Uitdehaag heeft hiertoe besloten.

Op 11 maart 2017 woedde er een brand in de woning waardoor deze onbewoonbaar werd. De woning is toen direct op grond van de Woningwet gesloten omdat er, bij betreding van de woning, risico's voor de volksgezondheid waren. Hierna heeft de burgemeester besloten de woning te sluiten op grond van het Damoclesbeleid. In artikel 13b van de Opiumwet staat beschreven dat de burgemeester bevoegd is bestuursdwang toe te passen indien in een woning (en daarbij behorende erven) drugs afgeleverd, verstrekt dan wel aanwezig is. De burgemeester mag in zo'n geval de woning (en daarbij behorende erven) sluiten.

In de woning was een grote hoeveelheid harddrugs aangetroffen. Het zou om 15 kilogram gaan. Aan de eigenaren van het pand is medegedeeld dat de burgemeester de woning sluit voor de duur van drie maanden. Bij de afweging om het pand te sluiten, weegt zwaar dat het woon- en leefklimaat en de sociale en/of fysieke veiligheid van burgers wordt aangetast. Daarnaast verontreinigt drugsafval de bodem en wordt het grondwater vervuild. Vanuit het oogpunt van openbare orde en veiligheid vindt de burgemeester dit onacceptabel en tolereert dit niet.