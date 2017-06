KNRM in actie voor 'vermiste surfer'

De KNRM is om 17:48 uitgerukt na melding van een vermiste surfer tussen paal 17 en paal 20. Er werd groots opgeschaald, maar er bleek uiteindelijk niets aan de hand. De eigenaar van de surfplank had materiaalpech en was naar paal 17 gereden. De man was er niet van op de hoogte dat hij vermist was en is geschrokken van wat hij teweeg heeft gebracht.

Aanvankelijk werd er naar de surfer gezocht door het kusthulpverleningsvoertuig en reddingboot De Zalm. "Navraag bij Duitse strandgasten leert dat zij een surfplank hebben gezien die een tweede plank het strand op sleepte. De twee surfers zijn daarna de duinen over gelopen en zijn niet meer te bekennen. De Zalm heeft ook nog niets gevonden. Het KWC besluit dan op te schalen en de heli Rescue 6 en de reddingboten Joke Dijkstra en Beursplein 5, van collega stations Den Helder en De Cocksdorp te alarmeren. Gezien de hoeveelheid daglicht die nog te gaan is, wordt met meer eenheden de kans groter dat er iets gevonden wordt", schrijft de KNRM op haar website.

"Na de nodige gesprekken met andere surfers bij paal 17 werd de vermiste persoon gevonden. Na materiaalpech te hebben gehad met zijn surfplank, had een vriend hem uit het water gesleept, heeft hij zijn surfuitrusting meegenomen naar de camping en is hij naar paal 17 gereden. Zijn vriend is inmiddels weer terug op het strand bij zijn verlaten uitrusting en is blij dat de KNRM zijn professionele surfuitrusting, t.w.v ruim 6500 euro,hoger op het strand heeft gelegd, vanwege het opkomend water", laat de KNRM weten.