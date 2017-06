Engelse tweemaster gered op Waddenzee

De Cornelis Dito uit Oudeschild en de Joke Dijkstra uit Den Helder hebben gisteren op de Waddenzee de Engelse tweemaster Exelsior in veiligheid gebracht.

Het 23 meter lange houten zeilschip was in de problemen geraakt. De wind had volgens de KNRM vat gekregen op het schip, waardoor het te weinig motorvermogen had om in de storm nog een haven te kunnen bereiken.

De Joke Dijkstra nam het schip, met vier volwassenen en een aantal kinderen aan boord, op sleeptouw en de Cornelis Dito bleef erbij voor de assistentie. Een paar vrijwilligers van de KNRM gingen aan boord van de Exelsior om daar alles in goede banen te leiden.

Het schip werd naar Den Helder gesleept, dat was tegen de stroom in waardoor het - met de zuidwesterstorm - een lange tocht werd. Het schip werd uiteindelijk veilig afgemeerd in de haven van Den Helder.