Een inhaalmanoeuvre over de Hoofdweg eindigde woensdagmiddag in de sloot.

De vrouw die de auto bestuurde en in de richting van Den Burg reed, raakte bij het inhalen van een vrachtauto de macht over het stuur kwijt. Haar auto maakte een slinger, boorde zich in een dam en duikelde over de kop verderop de sloot in. Ze hield aan het ongeval lichte verwondingen over, die ter plekke in de ambulance werden behandeld. Haar auto liep flinke schade op.