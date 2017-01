Brand in woning aan Burgwal

De brandweer is maandagavond uitgerukt voor brand in een woning aan de Burgwal in het centrum van Den Burg.

In de keuken was brand ontstaan, waardoor zich een hoop rook in de woning ontwikkelde. Daar waren tijdens de brand geen mensen aanwezig. Wel twee katten die het helaas niet gered hebben.

De brandweer schaalde meteen op, omdat de huizen aan de Burgwal allemaal kort op elkaar staan. Er waren meerdere voertuigen aanwezig, de hoogwerker werd ingezet en de brandweer van De Cocksdorp werd als achterwacht achter de hand gehouden.

Uitbreiding werd voorkomen, wel liep de naastgelegen bontwinkel schade op. Nadat het vuur gedoofd was, begon de brandweer met het ventileren van beide panden. Salvage onderzoekt hoe groot de schade is.

Volgens een woordvoerder van de brandweer wordt voor de bewoner elders opvang geregeld. Burgemeester Michiel Uitdehaag was ook aanwezig en ontfermde zich onder andere over de bewoner.

De hoogwerker stond klaar in de Burgwal bij de bestrijding van de brand.