Auto in de slip en over de kop

Een 22-jarige inwoonster van Oosterend is vanmorgen rond 9:00 uur in de slip geraakt, via de zuidelijke berm in een greppel terecht gekomen en over de kop geslagen. Ze kwam tot stilstand in het weiland aan de Oosterenderweg nabij De Waal.

Omstanders hielpen de vrouw uit het voertuig, waarna ze geplankt werd door het ambulancepersoneel. De vrouw leek geen ernstig letsel overgehouden te hebben aan het ongeval, maar is voor controle overgebracht naar het Geminiziekenhuis in Den Helder. De vrouw kwam vermoedelijk in de slip door gladheid die ontstaan was na een lokale sneeuw- dan wel hagelbui. De brandweer was ook ter plaatse, maar hoefde niet in actie te komen.

Het ongeluk vond volgens de politiewoordvoerder plaats in de buurt van de Eendenkooi en Bargen.