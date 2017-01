Geweldpleger naar meervoudige kamer

De zaak tegen een van zware mishandeling verdachte Texelaar is dinsdag door de politierechter in Alkmaar verwezen naar de meervoudige strafkamer van de rechtbank. Dat gebeurde op verzoek van het Openbaar Ministerie (OM).

Centraal in het strafproces staat een korte, maar hevige explosie van uitgaansgeweld in De Koog. De verdachte, een 18-jarige man uit Den Burg, takelde volgens het OM in de nacht van 22 op 23 oktober afgelopen jaar in De Koog het gezicht van een 19-jarige cafébezoeker met een glas zo ernstig toe, dat behandeling in het ziekenhuis in Den Helder noodzakelijk was. De nog jonge Texelaar werd de betreffende nacht direct na het voorval in de kraag gegrepen door horecaportiers, die hem overdroegen aan de politie. Uit uitlatingen die zijn advocaat Marcel van der Himst dinsdag in de rechtszaal deed, valt op te maken dat zijn cliënt de beschuldigingen bekent. De strafpleiter stelde zich aanvankelijk op de het standpunt dat de zaak kon doorgaan ("Mijn cliënt en zijn familie willen er graag een punt achter zetten"), maar officier van justitie Pauline van Lennep maakte zich hard voor verwijzing naar de meervoudige kamer. In de tussentijd kan de reclassering dan een rapportage opmaken over de verdachte. Op 16 maart behandelt de meervoudige strafkamer de zaak.