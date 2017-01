Flinke klap op Waalderweg

Op de kruising van de Waalderweg, Waalderstraat en Georgieweg in Den Burg heeft aan het begin van de middag een ongeluk plaatsgevonden. Een 22-jarige man reed achterop de auto van een 36-jarige vrouw die vanaf De Waalderweg (vanuit de richting van De Waal) af wilde slaan naar de Waalderstraat.





Volgens de politie had de achterop komende bestuurder niet door dat de vrouw vaart minderde en klapte met hoge snelheid op zijn voorganger. De betrokken automobiliste laat de redactie weten dat ze al stil stond toen de auto achter op de hare klapte en dat dit ook aan de politie is verklaard. De vrouw bleef wonder boven wonder ongedeerd. De man is met last van zijn nek naar het ziekenhuis vervoerd. De politie doet nog verder onderzoek.