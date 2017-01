Texel kent rustige jaarwisseling

Op het ongeluk bij de benzinepomp in Eierland na, kende Texel een rustige jaarwisseling. Dat laat de politie desgevraagd weten. Op twee kleine incidenten in De Koog na waren er geen noemenswaardige incidenten. Wel kreeg de politie de nodige meldingen over vuurwerkoverlast.

In de Dorpsstraat van De Koog moest de ambulancedienst in actie komen, nadat iemand zijn klim in de grote kerstboom weinig succesvol tot een einde zag komen. De man werd naar het ziekenhuis gebracht. Even voor de klok van 2:00 uur was het de beurt aan de brandweer die uit mocht rukken in de badplaats. Vuurwerkafval was in brand gevlogen, maar dit brandje was snel geblust. Het was bovenal vooral gezellig en druk in De Koog.