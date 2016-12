Inbrekers betrapt en ontkomen

Dankzij een oplettende voorbijganger is een inbraak verijdeld. In de nacht van woensdag op donderdag probeerden inbrekers binnen te komen in een restaurant aan de Kikkertstraat in De Cocksdorp. De daders zijn ontkomen.

Een voorbijganger zag het gebeuren en riep de inbrekers aan. Deze namen hierop de benen. Ze zijn weggereden in een klein model personenauto. De voorbijganger belde onmiddellijk met 112. De politie ging direct ter plaatse maar heeft de auto helaas niet meer aangetroffen.

Ziet u in uw straat verdachte personen lopen, schroom niet en bel met 112. Voor tips of andere, niet spoedeisende zaken, belt u met 0900-8844.

Door het mislukken van de inbraak blijft het aantal inbraken op vijf staan. Eerder deze week mislukte ook al twee andere pogingen. Naar aanleiding van een mislukte inbraak in de omgeving van de Thijsselaan in Den Burg gaf de politie een signalement af van een mogelijk dader:

-man, lengte 1.80 m, leeftijd 30 jaar, blond, kaalgeschoren.

-Kleding: vest en spijkerbroek

-SportschoenenNike airmax

De politie roept getuigen op zich te melden in één van de volgende gevallen:

- Rond het tijdstip van het delict een persoon of personen gezien die zich verdacht ophielden of die zich vreemd gedroegen in de omgeving?

- Rond het tijdstip verdachte voertuigen (auto's, bromfietsen) gezien in de straat of in de omgeving?

- Kennis van getuigen die dit delict hebben waargenomen?

- Andere informatie die belangrijk kan zijn voor het onderzoek?