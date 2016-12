KNRM rukt uit na val van paard

Met het eind van het jaar in zicht, kwam er woensdagmorgen nog een ambulance-inzet voor station De Koog. Dat meldt de KNRM op haar website.

Om 10:55 uur ging de pieper voor het KustHulpverleningsVoertuig (KHV) voor een ambulanceassistentie op het strand bij paal 15. Het bleek te gaan om een mevrouw die tijdens het paardrijden op het strand van het paard is gevallen. "De alarmcentrale attendeerde ons er op dat er eventueel nog paarden los kunnen lopen, dus met gepaste spoed naar het strand", valt te lezen op de website.

Bij paal 15 aangekomen was de ambulance reeds ter plaatse en had de rest van de groep ruiters de paarden bij elkaar. De eigenaar van de paarden was inmiddels ook op het strand gearriveerd. De mevrouw werd nagekeken door het ambulancepersoneel en op de brancard gelegd. De KHV transporteert het slachtoffer naar de ambulance. De mevrouw werd met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd voor verder onderzoek.