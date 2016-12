Politie zoekt getuigen inbraak Thijsselaan

De politie onderzoekt een huisvredebreuk/insluiping die gepleegd werd op zondag 25 december 2016 tussen 20:00 uur en 21:00 uur in de omgeving van Thijsselaan te Den Burg. Na het incident is (zijn) de verdachte(n) in de richting van Thijsselaan gevlucht. Middels een Burgernetactie roept de politie getuigen op zich te melden.

Voor het eerst heeft de politie een duidelijk signalement van de mogelijke dader

- man, lengte 1.80 m, leeftijd 30 jaar, blond, kaalgeschoren.

- Kleding: vest en spijkerbroek

- Sportschoenen Nike airmax

De politie roept getuigen op zich te melden in één van de volgende gevallen:

Rond het tijdstip van het delict een persoon of personen gezien die zich verdacht ophielden of die zich vreemd gedroegen in de omgeving?

Rond het tijdstip verdachte voertuigen (auto's, bromfietsen) gezien in de straat of in de omgeving?

Kennis van getuigen die dit delict hebben waargenomen?

Andere informatie die belangrijk kan zijn voor het onderzoek?

"Als u iets is opgevallen waarvan u vermoedt dat dit te maken heeft met dit delict, neemt u dan direct contact op met de politie via de "Reageren"-knop. Alle informatie is welkom, ook details waarvan u misschien denkt dat ze niet belangrijk zijn! Als u de informatie anoniem wilt doorgeven kunt u bellen met Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000 (gratis nummer)", schrijft de politie.

Inmiddels staat de teller op zes inbraken in nog geen twee weken tijd.