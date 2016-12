Redders in actie voor catamaran in problemen

Redders van de KNRM hebben vannacht assistentie verleend aan een catamaran die te hoogte van paal 28 in de problemen was gekomen.

KNRM-station De Cocksdorp werd rond 2.15 uur gealarmeerd, waarna De Redder, die de in onderhoud zijnde Beursplein 5 vervangt, is uitgevaren. Er werd hulp verleend aan catamaran 'Elouise'. De schipper had via de Kustwacht om hulp geroepen. Er zouden vier opvarenden zijn. De vermoeide schipper van de catamaran riep via de Kustwacht de hulp in van de KNRM. Redders van de KNRM stapten over op de catamaran en begeleidden het schip naar de haven van Den Helder.