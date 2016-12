Auto belandt in de sloot

De ambulance en de politie zijn donderdag even na half zes opgeroepen voor een ongeval langs de Middelandseweg nabij Oudeschild. Daar was een bestuurder met zijn wielen in de rechter berm terecht gekomen. Bij het corrigeren raakte hij in een slip en belandde achteruit in de sloot.

Door de klap in de slootkant raakte de auto op zijn kop, de bestuurder kon via het portier de auto verlaten. De man is voor onderzoek met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De auto is door Schoemaker geborgen en is total loss.