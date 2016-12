Opnieuw inbraken op Texel

Bij woningen aan de Kamerstraat in De Koog en de Kogerstraat in Den Burg zijn in de nacht van 18 op 19 december inbraken gepleegd. Dat meldt de politie op Facebook. De politie onderzoekt nog of de inbraken verband met elkaar houden.

Het zijn de eersten sinds de inbraak bij juwelier Leijdekkers aan de Waalderstraat in Den Burg in oktober. De inbraak bij de juwelier was twee maanden terug de laatste in een serie van inbraken. Ook een jaar eerder vond er een heuse inbraakgolf plaats. Tot op heden zijn er nog geen daders gevonden.

De politie roept burgers die iets verdachts of opvallends hebben gezien in de omgeving van deze locaties contact op te nemen. Dit kan via telefoonnummer 0900-8844.