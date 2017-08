Ontleding aangespoelde vinvis vastgelegd in virtual reality

De ontleding van de vinvis die afgelopen zondag aanspoelde op het strand van Texel is vandaag vastgelegd door middel van een 360º videocamera. Het is voor het eerst dat een dergelijke gebeurtenis in virtual reality teruggekeken kan worden.

De beelden werden gemaakt door het Texelse videoproductiebedrijf Videolux Productions. Mede-eigenaar en cameraman Gerhard Smit: "We hebben toevallig sinds kort een professionele 360º camera in huis, ten behoeve van de productie van een serie toeristische VR-video's van ons eiland. Toen het nieuws kwam dat er een vinvis was aangespoeld, besloten we direct om 360º opnamen te maken van het dier."

Educatieve waarde

De beelden zijn niet bijzonder smakelijk om naar te kijken, geeft Smit direct toe. Toch hebben de beelden volgens hem een bijzonder educatieve waarde: "Zoiets als dit komt niet vaak voor. Dankzij deze videotechniek kun je nu de ontleding meemaken alsof je er zelf bij bent. Bij een 360º video kun je als kijker letterlijk om je heen kijken, waardoor de enorme omvang van het dier nog beter op je overkomt."

De vinvis betreft een vrouwtje met een lengte van 19 meter. Op de beelden is te zien hoe een onderzoeksteam van Ecomare het rottende vlees wegsnijdt van het karkas. Het geraamte zal gereconstrueerd worden. Het vleesafval gaat naar een destructiebedrijf.

Virtual reality

De 360º video kan bekeken worden op smartphone, tablets en computers, in browsers die ondersteuning bieden voor het afspelen van dergelijke content. Het is ook mogelijk om de videobeelden middels een VR-headset te bekijken. Smit: "Voor ons videomakers is 360º video echt een nieuw fenomeen. Je moet een totaal andere mindset innemen. Maar in dit geval was de toepassing meteen helder: in virtual reality kun je deze gebeurtenis echt meebeleven. Dat is toch iets anders dan een wat meer afstandelijke cameraregistratie."

De beelden van de vinvis zijn onderdeel van het virtual reality-project waarmee Videolux sinds enige tijd bezig is. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door Stift, VVV en de Rabobank.