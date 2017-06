Bij Ecomare is woensdagavond de eerste 'huiler' van het seizoen in de opvang van Ecomare binnengekomen. Onder een steiger bij het havenkantoor in Oudeschild was een jong zeehondje zonder moeder gevonden. Het diertje weegt 9,1 kilo, een normaal geboortegewicht. "Ze is pas één of twee dagen oud, de navelstreng zit er nog aan", legt hoofd dierverzorging Mariette Smit uit. Het is onbekend hoe ze haar moeder is kwijtgeraakt.

Woensdagmiddag kwam de eerste melding binnen van wandelaars die een jonge zeehond hadden zien liggen bij de haven. Toen de dierverzorgers aankwamen was het dier net door een grote golf te water geraakt. Ze was op verre afstand van de kust nog te zien en er was geen moederdier in de buurt. Tegen de avond zagen vissers haar opnieuw op de kant. Ook zij zagen geen andere zeehond in het water. De dierverzorgers hebben bij aankomst nog een tijdje geobserveerd en navraag gedaan bij omstanders, maar van de moeder geen spoor. Omdat zeker was dat het diertje haar moeder was kwijtgeraakt is ze opgenomen in de opvang.





Zeehondenpups die nog afhankelijk zijn van moedermelk heten huilers. Ze maken in de eerste weken een klagelijk geluid om in contact te blijven met hun moeder. Na drie tot vier weken worden zeehonden normaal gesproken gespeend en stoppen dan ook langzaam met 'huilen'. Bij Ecomare kreeg de opvangzeehond donderdagochtend haar eerste voeding met zalmemulsie. Daar wordt voorzichtig mee gestart, om haar darmen niet van streek te maken. De dierverzorgers wisselen de melkvoedingen de eerste dag af met havermoutwater. Zo komt de spijsvertering beter op gang.

De jonge zeehond is Micky genoemd naar onze dierverzorger Mick. Hij haalde op de dag dat Micky in de opvang kwam zijn examen. Om hem te feliciteren hebben de andere dierverzorgers de pup zijn naam gegeven. Micky ligt zichtbaar voor het publiek in de quarantaine van Ecomare.

In de Lange Juni cultuurmaand is Ecomare gratis toegankelijk voor Texelaars.