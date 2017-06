Vrijdag 16 juni begint de Week van de Invasieve Exoten. Met activiteiten rond uitheemse planten en dieren die door menselijk toedoen hier terecht zijn gekomen. Doordat hun natuurlijke vijanden hier ontbreken, kunnen ze gaan woekeren en schade veroorzaken aan natuur, gezondheid, waterbeheer, landbouw en andere belangen.

Texel

Woensdag 21 juni begint om 12.15 uur een excursie in het Duinpark van Ecomare, met Jan de Leeuw van IVN afdeling Texel. Hij zal daarbij onder meer uitgebreid vertellen over de Amerikaanse vogelkers. De excursie is alleen gratis voor bezoekers van Ecomare, deelnemers moeten dus wel de toegangsprijs van Ecomare betalen. De excursie duurt ruim een uur, het maximaal aantal deelnemers is 15 en de taal is Nederlands. Als er heel veel belangstelling is, kan de excursie om 14.15 uur nog een keer plaatsvinden. Verzamelpunt is de balie van Ecomare, Ruijslaan 92 in De Koog.