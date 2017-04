Dorpzicht vindt weg in landschap

Dorpzicht krijgt steeds meer vorm, zo is goed te zien op deze foto van Eckard Boot. "Water vasthouden na natuurinrichting op Dorpzicht Texel werkt. Afwachten hoe snel de weidevogels hier op reageren", meldt boswachter Erik van der Spek over de ontwikkelingen.

Texels jongste natuurgebied werd in februari officieel geopend. Oude kreken in Dorpzicht zijn hersteld, een nieuwe kreek is aangelegd en een deel van de bovenste grondlaag met begroeiing is afgegraven. Hierdoor is het leefgebied van zeldzame orchideeën en weidevogels versterkt. Bij de inrichting van Dorpzicht is er aan gewerkt om de ontwatering van het gebied te verminderen ten opzichte van de landbouwkundige inrichting. Sloten zijn gedempt en de kreken hebben stuwen die het water vasthouden. Je kunt nu goed zien dat er delen van het land nu nat tot vochtig zijn.

"Dit is gunstig voor de weidevogels die wurmen en insecten uit de bodem halen. Je prikt je snavel makkelijker in een vochtige dan in een droge bodem. Ook voor groeien er meer orchideeën en andere bijzondere planten in vochtige graslanden dan in drogere", legt Van der Spek uit.