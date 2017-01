Sytske Dijksen maakt echte juttas

Soms moet men van de nood een deugd maken. Met die gedachte maakte Sytske Dijksen uit Den Hoorn deze tas. Waar de gemeente de handen vol had aan de aangespoelde wikkels van Coca-Cola, bedacht Dijksen dit.

Samen met haar man Adriaan verzamelde ze een grote hoeveelheid wikkels, maakte ze schoon en ging er mee aan de slag. "Je kunt dus haken met het Colalint. Ik heb het hele lint genomen met een haaknaald van 10 milimeter. Werkt erg snel, maar het is wel zwaar haken. Overlangs halveren van het lint zou kunnen, maar het breekt snel en is enorm veel werk. Met het resultaat ben ik tot nu toe wel tevreden", meldde ze onlangs al op Facebook. Het eindresultaat mag er zijn.



De Coca-Cola-wikkels zijn afkomstig uit één van de containers die het vrachtschip Red Cedar enkele weken geleden verloor voor de Texelse kust. In totaal spoelde meer dan 4.000 kilo van de rotzooi aan. De grote hoeveelheden die de gemeente verzamelde, waren moeilijk te recyclen en werden vernietigd. Dijksen laat zien dat er op kleinere schaal wel degelijk iets te doen was. Dijksen baarde eerder al opzien met de werkjes die ze maakte van ballonnentouwtjes.